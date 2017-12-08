Рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг ОАО "МРСК Урала"

07 декабря 2017 года рейтинговое агентство "Moody's Investors Service" повысило корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) ОАО "МРСК Урала" до Ва1 с Ва2 и до Ва1-PD с Ва2-PD (Прогноз "Стабильный").

Повышение рейтинга ОАО "МРСК Урала" отражает следующие заключения агентства Moody’s: (1) несмотря на то, что регулирование электросетевого сектора в России находится в стадии формирования, оно, тем не менее, обеспечивает своевременное возмещение операционных издержек компании, а также в значительной степени гарантирует возврат инвестиций в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками; (2) риск существенного снижения объемов передачи электроэнергии в будущем ограничен благодаря доминирующему положению на рынке; (3) финансовые показатели компании улучшились и являются сильными для текущей рейтинговой категории, и (4) ликвидность компании находится на хорошем уровне.

Агентство Moody’s рассмотрит возможность повышения рейтинга компании и прогноза по рейтингам в случае повышения суверенного рейтинга России, а также если (1) агентство получит подтверждение того, что регулирование отрасли развивается в позитивном для компании направлении и способствует полному и свободно прогнозируемому возврату операционных и инвестиционных расходов; и (2) компания продолжит демонстрировать сильные финансовые показатели и хорошую ликвидность в соответствии с ожиданиями агентства Moody’s. Свидетельства государственной поддержки сектора, а также высокие корпоративные стандарты раскрытия информации также будут являться предпосылкой для повышения рейтинга.

И напротив, агентство Moody’s может рассмотреть возможность понижения рейтингов, если (1) в отрасли будут наблюдаться тенденции, оказывающие негативное влияние на способность компании к возмещению операционных и инвестиционных расходов и/или уменьшающие степень прогнозируемости будущих денежных потоков, и/или (2) ухудшатся финансовые показатели компании, а именно: коэффициент покрытия процентных расходов операционным денежным потоком до вычета изменений в оборотном капитале (FFO interest coverage) и отношение операционного денежного потока до вычета изменений в оборотном капитале к чистому долгу (FFO/net debt) будут находиться на уровне ниже 4.0x и 25% соответственно в течение продолжительного времени, (3) оценка уровня государственной поддержки сектора будет понижена, (4) у компании возникнут серьезные проблемы с ликвидностью.