Росстандарт информирует об отзыве автомобилей VOLKSWAGEN

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Volkswagen (Polo Sedan). Программа мероприятий представлена ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем Volkswagen на российском рынке.

Отзыву подлежат 30 777 автомобилей Volkswagen (Polo Sedan), реализованных c 2015 год по 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen (Polo Sedan), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.