РусГидро заключило соглашение с Правительством Хабаровского края

8 декабря 2017 года, в рамках Дня поставщика, ПАО "РусГидро" подписало соглашение о взаимодействии с Правительством Хабаровского края. Подписи под документом поставили заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин и Первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Виктор Хмарин отметил: "Группа РусГидро является крупным заказчиком товаров, работ и услуг. Интеграция дальневосточных энергокомпаний в единую систему управления снабжением РусГидро является важным направлением работы компании. Особое значение в этом процессе имеет успешное сотрудничество с Правительством Хабаровского края и предприятиями региона. Уверен, реализация совместных проектов позволит создать условия для развития края и Дальнего Востока в целом".

Сотрудничество сторон соглашения предполагает развитие долгосрочных деловых отношений с промышленными предприятиями Хабаровского края. Также документ направлен на развитие конкуренции при закупках для нужд Группы РусГидро за счет расширения числа потенциальных участников, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации соглашения стороны планируют проводить рабочие встречи, консультации, презентации и тематические семинары.

РусГидро работает над повышением эффективности закупочной деятельности по всей Группе, снижением операционных затрат, совершенствованием управления с 2015 года. В августе 2016 года было АО "РусГидро Снабжение" - центр системы управления централизованным снабжением по Группе компаний. В рамках новой системы РусГидро усилило контроль за закупками филиалов и всех дочерних обществ, идет консолидация однотипных закупок. Мероприятия направлены на повышение прозрачности деятельности Группы и сокращение издержек, в том числе на содержание административно-управленческого персонала.