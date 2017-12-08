США "ошиблись" в расчете пошлины на корейскую катанку

Министерство торговли США пересмотрело предварительную антидемпинговую пошлину на корейскую катанку, установленную в октябре текущего года, в сторону увеличения. Размер ставки был изменен от 10,09 до 40,8%.

Как сообщили представители Министерства, пересмотр был вызван тем, что при вынесении предварительного решения в расчеты якобы вкралась ошибка. При определении демпинговой разницы американские специалисты забыли конвертировать южнокорейские воны в доллары. В настоящее время доллар стоит 1094 воны.

По данным корейской стороны, "ошибку" заметили американские металлургические компании, призвавшие Министерство исправить ее и изменить размер пошлины. Кроме того, производители катанки в США обвиняют корейских коллег в получении незаконных государственных субсидий и требуют установления на их продукцию еще и компенсационных пошлин в размере около 40%.

Окончательное решение будет принято американским Минторгом в середине января. Скорее всего, в нем будет утверждена пересмотренная ставка. В связи с этим корейская компания Posco, являющаяся ведущим национальным поставщиком катанки в США, заявила, что будет переходить на поставку катанки из спецсталей, которая не подпадает под ограничения.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"