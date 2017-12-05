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Отраслевые новости: Россия

"Сгорела крыша, и всё залили водой": в Тюмени полыхал жилой дом

Сгорела крыша, и всё залили водой: в Тюмени полыхал жилой дом

8 декабря 2017, 11:34
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Накануне в четверг, 7 декабря, в Тюмени на улице Мира, 103 произошёл пожар. В районе десяти часов вечера загорелся пристрой деревянного четырёхквартирного жилого дома. После этого огонь перекинулся на крышу здания.

По данным пресс-службы МЧС, вызов в пожарную охрану поступил в 21:22. Через три минуты на место прибыли спасатели. Пожарные потушили пожар за 20 минут.

— Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — пояснил корреспонденту 72.ru Сергей Юсько, начальник пресс-службы МЧС по Тюменской области.

В МЧС также рассказали, что в результате возгорания пострадали крыша жилого дома и отделка пристроя. К счастью, никто в огне не травмировался и не погиб. Это подтверждают и очевидцы происшествия, которые сообщили, что пожар уничтожил только крышу у двух семей.

— Крыша выгорела у двух соседей, все живы. Только водой всё залили, — написал в соцсети очевидец происшествия.

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