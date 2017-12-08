Системный оператор повышает уровень управленческих компетенций кадрового резерва руководителей среднего звена операционной зоны ОДУ Сибири

Руководители среднего звена филиалов Системного оператора операционной зоны ОДУ Сибири из состава внутреннего кадрового резерва приняли участие в профессиональном тренинге "Формирование позиции руководителя: управление людьми и процессами".

Трехдневный тренинг проводился в Кемерове в ноябре 2017 года на базе ОДУ Сибири. В мероприятии приняли участие 15 работников филиалов операционной зоны ОДУ Сибири – Бурятского, Забайкальского, Иркутского, Красноярского, Новосибирского, Омского и Хакасского региональных диспетчерских управлений.

Цель тренинга – повышение управленческой компетентности работников, включенных в состав внутреннего кадрового резерва, создание условий для активного освоения участниками инструментов управления, необходимых для повышения эффективности работы компании. Вел тренинг Антон Макаров - генеральный директор компании "FG Consulting" (г. Самара), специализирующейся на организации тренингов, НR-разработок и консультаций, повышающих эффективность персонала.

В ходе тренинга участники отрабатывали основные компетенции руководителей, способствующие успешному управлению людьми, проектами и задачами. Особое внимание было уделено современным подходам и принципам управления, освоению технологий и инструментов планирования, методов оценки результативности, а также формированию основных компетенций руководителя – навыков эффективного планирования и выделения критериев для принятия решений.

В форме ролевых игр, разбора кейсов и практических ситуаций участники тренинга осваивали коммуникативные техники, в том числе технологию построения контакта с подчиненными, навыки эффективных переговоров и совещаний, управления конфликтами в коллективе. Было также уделено внимание социально-психологическим условиям успешной деятельности руководителя и технологиям стресс-менеджмента. Важно, что тренинг направлен не только на развитие управленческих компетенций, но и способствует формированию управленческого мышления у руководителей.

Участники тренинга отметили полезность полученных знаний и навыков, актуальность и необходимость подобного обучения не только для резервистов, но и для действующих руководителей.

Подготовка руководителей среднего звена в операционной зоне ОДУ Сибири является важной задачей, поскольку от уровня их компетенций в немалой степени зависит надежность работы Единой энергетической системы России. Тренинг "Формирование позиции руководителя: управление людьми и процессами" проводится в ОДУ Сибири уже второй год подряд. Он стал дополнением к семинарам "Школы подготовки руководителей АО "СО ЕЭС" – среднее звено", которые с 2011 года в операционной зоне ОДУ Сибири традиционно проводит проректор по научной работе Уральского государственного юридического университета Николай Тарасов.