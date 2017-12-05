"Ставропольэнерго" взяло на обслуживание оборудование подстанции 110 кВ "Автозавод"

Специалисты Западных электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" (входит в группу компаний "Россети") обеспечили ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ "Автозавод", возведенной вблизи Михайловска в начале года, и приняли на оперативное обслуживание ее оборудование.

Питающий центр "Автозавод" построен для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств нового завода по сборке автомобилей компании "Ставрополь-Авто". Ранее энергетики Западных электрических сетей обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств завода на общую мощность 13 МВт. Источником питания для энергооборудования служит линия 110 кВ "Промкомплекс – Радиозавод".

В настоящее время полностью завершены все этапы технологического присоединения объекта, электроснабжение которого будет осуществляться по второй категории надежности.

Автомобильная компания "Ставрополь-Авто" занимается сборкой внедорожников и планирует обеспечить работой около двух тысяч человек. Проект предполагает производство и реализацию легковой техники – всего 100 тысяч автомобилей в год.