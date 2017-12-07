Утверждены изменения, вносимые в Стратегию развития электросетевого комплекса Российской Федерации

Правительство Российской Федерации распоряжением от 29 ноября 2017 года № 2664-р утвердило вносимые изменения в Стратегию развития электросетевого комплекса Российской Федерации и в план-график издания нормативных правовых актов для реализации Стратегии, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 арпеля 2013 года № 511-пр.

Отраслевые принципы технического воздействия на оборудование по планово-предупредительному виду организации ремонта устанавливают необходимость его ремонта или обслуживания независимо от технического состояния, что в условиях общего ограничения ресурсов приводит к недостаточному выполнению работ на оборудовании, имеющем наибольшие риски возникновения отказа.

Внесенные изменения определяют одну из основных задач Стратегии - постепенный переход от системы управления производственными активами только по планово-предупредительному виду организации ремонта к организации ремонта по фактическому техническому состоянию с учетом последствий отказа основного технологического оборудования (рисков).

Система принятия решений о приоритетности воздействия на оборудование, основанная на данных о техническом состоянии и рисках (с учетом вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и последствий такого отказа), позволит сконцентрировать ограниченные операционные и инвестиционные ресурсы в точке максимальной отдачи исходя из требований надежности. В средне- и долгосрочной перспективе эффективное распределение финансовых средств на эксплуатацию, а также на модернизацию основных фондов, находящихся в критическом и неудовлетворительном состоянии, в целях повышения надежности станет центральной задачей технической политики электросетевого комплекса.

В целях оценки эффективности использования операционных и инвестиционных затрат и обеспечения необходимого уровня надежности электроснабжения потребителей во всех сетевых организациях должны быть использованы единые методические указания (подходы) к расчету индексов технического состояния, определены группы оборудования, на которые распространяется действие соответствующих методических указаний, и внедрены принципы управления производственными активами с учетом технического состояния и последствий отказа электросетевых объектов (оборудования).

Основные мероприятия для формирования целостной системы управления производственными активами запланированы на 2018 год.

