В 2017 году филиал "Кировэнерго" провел экологический аудит подразделений Южных электрических сетей

В 2017 году филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" провел экологический аудит ПО "Южные электрические сети". По его результатам установлено, что деятельность подразделений производственного отделения соответствует требованиям интегрированной системы менеджмента в части экологического менеджмента.

"Кировэнерго" организует внутренние экологические аудиты ежегодно. Эта работа проводится с целью контроля соблюдения подразделениями филиала требований природоохранного законодательства. В 2017 году аудиторы провели проверку в Нолинском и Сунском районах электрических сетей (РЭС), производственно-технической и электротехнической службе, отделе материально-технического обеспечения, механизации и транспорта и службе подготовки производства. По итогам аудита несоответствий не выявлено.

Проверяющие отметили положительные стороны в организации деятельности подразделений ПО "Южные электрические сети" в области охраны окружающей среды. Персонал производственного отделения понимает основные положения экологического менеджмента и свою роль в их реализации. Вся необходимая документация содержится в порядке, ведутся и своевременно заполняются журналы учета отходов и водопотребления. Места временного накопления отходов содержатся в соответствии с разработанными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. У всех проверяемых подразделений заключены договоры на вывоз и дальнейшее захоронение отходов с организациями, имеющими на это лицензию. Ответственные за координацию деятельности по охране окружающей среды прошли обучение по экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами. Ежемесячно, в соответствии с утвержденной программой производственного контроля, на базе ПО "Южные электрические сети" из контрольного канализационного колодца проводится отбор проб сточных вод, сбрасываемых в городской коллектор. С целью соблюдения установленных предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на 2017 год заключен договор по очистке и промывке канализационной сети производственного отделения.

Несмотря на то, что по итогам проверки несоответствий в организации деятельности подразделений не выявлено, аудиторы дали их руководителям рекомендации по дальнейшему улучшению работы, ведению экологической документации и организации мест временного накопления отходов.

Напомним, что в "Кировэнерго" предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности. Энергетики и в дальнейшем продолжат развивать систему экологического менеджмента филиала в соответствии с международным стандартом ISO 14001.

