В Иванове подвела итоги Международная олимпиада по электроэнергетике

С 27 по 30 ноября в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) состоялась Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова.

Мероприятие реализовано в соответствии с планом совместной работы ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "СО ЕЭС" на базе мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО "СО ЕЭС". Оператором Плана совместной работы выступил Фонд "Надежная смена".

Цель олимпиады - совершенствование учебного процесса, повышение качества подготовки специалистов, повышение интереса студентов к избранной профессии, выявление одаренной молодежи и формирование кадрового потенциала для исследовательской, административной и производственной деятельности.

"Олимпиада по электроэнергетике ежегодно объединяет талантливых и целеустремленных молодых людей со всей страны. Они готовы активно развиваться и совершенствоваться для того, чтобы добиться блестящих результатов в будущей профессии и в жизни", - отметил в своем приветствии к участникам олимпиады Председатель Правления ПАО "ФСК ЕЭС" А.Е.Муров.

В олимпиаде приняли участие магистранты первого года очной формы обучения, обучающиеся по направлениям электроэнергетики и электротехники.

Участники олимпиады решили 12 заданий различного уровня сложности на следующую тематику: теоретические основы электротехники, техника высоких напряжений, релейная защита и автоматика, электрическая часть электростанций и подстанций, электрические системы и сети, электроснабжение.

Соревнования между студентами проходили в индивидуальном и командном зачетах. В командном зачете победу одержала команда ИГЭУ, второе место заняла команда НГТУ, третье – команда НИУ "МЭИ". В личном зачете первое место занял Н.Кузнецов (ИГЭУ), второе – Е. Скоропеева (ИГЭУ), третье – Р. Булатов (НИУ "МЭИ").

Победители олимпиады награждены дипломами и ценными призами от Оргкомитета. Победители, занявшие первые места, примут участие в Школе лидеров энергетики – заключительном событии для победителей мероприятий 2017 г., которое состоится с 11 по 15 декабря, на базе оздоровительного комплекса "Бор" в г. Домодедове.