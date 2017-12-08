В МРСК Центра и Приволжья подвели итоги декадника по безопасности дорожного движения

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" подведены итоги декадника по безопасности дорожного движения (БДД), который проходил в период со 21 по 30 ноября во всех девяти филиалах компании. В мероприятиях, направленных на предотвращение травматизма при эксплуатации автотранспортных средств в зимний период, приняли участие свыше 3,7 тысяч водителей автомашин и трактористов.

В рамках декадника службы механизации и транспорта производственных отделений филиалов провели серию совместных совещаний с представителями ГИБДД по вопросам осторожного и внимательного управления транспортными средствами с проработкой информационных сообщений ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям в регионе. Для персонала организовывались внеплановые сезонные инструктажи по соблюдению мер безопасности управления транспортом в сложных метеорологических условиях и действиям при ДТП. Водителям еще раз напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать ограничение скорости движения в населенных пунктах, на загородных трассах, и особенно в местах массового скопления несовершеннолетних: около школ, кинотеатров, магазинов, остановок общественного транспорта, парков, культурно-развлекательных центров и т.п.

Проверки в производственных отделениях показали, что все водители и трактористы обеспечены теплой спецодеждой, транспортные средства укомплектованы всем необходимым для безопасной работы в условиях низких температур, осадков и перепадов погоды; подготовлена собственная снегоуборочная техника. Все выявленные в результате проверки замечания были устранены в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что в филиалах энергокомпании все транспортные средства перед выходом на линию для обслуживания электроустановок всегда проходят тщательную проверку и выпускаются в технически исправном состоянии, с началом осенне-зимнего периода контроль за техническим состоянием автомашин и их работой на линиях максимально усиливается.

Декадник по безопасности дорожного движения проводится в филиалах ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ежегодно, и это лишь часть целого комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Среди них - конкурсы профессионального мастерства среди водителей, проведение совещаний и семинаров, а также различные формы обучения водительского состава.