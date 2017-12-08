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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В энергоинституте Кубаньэнерго состоялся семинар по внедрению инноваций в распредсети

В энергоинституте Кубаньэнерго состоялся семинар по внедрению инноваций в распредсети

8 декабря 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") состоялся двухдневный семинар, на котором рассматривались современные технические решения формирования распределительной сети 0,4-10 кВ при присоединении новых потребителей. В мероприятии приняли участие около 30 специалистов энергетических компаний.

Особый интерес слушателей вызвала информация о внедрении программного комплекса РЭТП 6-10 в районах электрических сетей "Кубаньэнерго" для перераспределения нагрузок в сети 6-10 кВ с целью минимизации потерь.

Обсуждался вопрос возможности применения в образовательном процессе энергоинститута трехмерного динамического компьютерного тренажера для подготовки специалистов.

Теоретические и практические занятия по применению инновационного электротехнического оборудования провели представители компаний-производителей.

– Наши партнеры презентовали большое количество инновационных технических решений при присоединении новых потребителей. "Энсто Рус" представили средства автоматизации электроэнергетических сетей и комплексное решение повышения качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ. "Меггер" - современное измерительно-диагностическое оборудование, "ЛПМЗ" - производство деревянных антисептированных опор ЛЭП, "ЭЗОИС-ЮГ" - производство ТП и распределительных пунктов, – рассказал проректор по развитию Энергетического института повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" Анатолий Куркаев.

Подводя итоги семинара, ректор института Евгений Рудь отметил большую значимость подобных мероприятий для дальнейшего плодотворного сотрудничества и внедрения в производство современных технологий.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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