В энергоинституте Кубаньэнерго состоялся семинар по внедрению инноваций в распредсети

В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") состоялся двухдневный семинар, на котором рассматривались современные технические решения формирования распределительной сети 0,4-10 кВ при присоединении новых потребителей. В мероприятии приняли участие около 30 специалистов энергетических компаний.

Особый интерес слушателей вызвала информация о внедрении программного комплекса РЭТП 6-10 в районах электрических сетей "Кубаньэнерго" для перераспределения нагрузок в сети 6-10 кВ с целью минимизации потерь.

Обсуждался вопрос возможности применения в образовательном процессе энергоинститута трехмерного динамического компьютерного тренажера для подготовки специалистов.

Теоретические и практические занятия по применению инновационного электротехнического оборудования провели представители компаний-производителей.

– Наши партнеры презентовали большое количество инновационных технических решений при присоединении новых потребителей. "Энсто Рус" представили средства автоматизации электроэнергетических сетей и комплексное решение повышения качества электроэнергии в сетях 0,4 кВ. "Меггер" - современное измерительно-диагностическое оборудование, "ЛПМЗ" - производство деревянных антисептированных опор ЛЭП, "ЭЗОИС-ЮГ" - производство ТП и распределительных пунктов, – рассказал проректор по развитию Энергетического института повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" Анатолий Куркаев.

Подводя итоги семинара, ректор института Евгений Рудь отметил большую значимость подобных мероприятий для дальнейшего плодотворного сотрудничества и внедрения в производство современных технологий.