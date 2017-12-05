В городах Сибирской генерирующей компании прошел Единый день контроля качества теплоснабжения

6 декабря во всех городах присутствия Сибирской генерирующей компании состоялся Единый день контроля. В городах присутствия компании руководители теплоснабжающих подразделений принимали звонки и отвечали на вопросы потребителей.

По итогам поступивших запросов можно сделать общий вывод о том, что у потребителей нет жалоб и претензий к качеству теплоснабжения. Температура в жилых помещениях соответствует требованиям законодательства и принятым стандартам бытового комфорта. Все полученные замечания носят частный и локальный характер. По всем городам было принято немногим более ста звонков. Больше всего – от жителей Кызыла и Новокузнецка. В Красноярске, Барнауле и Абакане зафиксировано существенно меньшее количество обращений по сравнению с предыдущими годами.

В Кызыле жители обращались к представителям ТЭЦ за помощью в налаживании работы управляющих компаний, которые не всегда должным образом выполняют свои обязанности. В Новокузнецке актуальным стал вопрос установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. Южная столица Кузбасса по уровню оприборенности сильно отстает от других городов-полумиллионников: из 5000 многоквартирных домов общедомовые приборы установлены только в 1500. Директор Новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании Александр Кондратов, отвечая на вопросы, обратил внимание, что прибор учета не позволяет экономить тепло, но заставляет потребителей по-новому взглянуть на энергосбережение и ответственнее подходить к использованию ресурсов. В большинстве других городов вопросы касалась работы управляющих компаний, в частности люди жаловались на проблемы, связанные с состоянием тепловых сетей внутри дома, разницы температур в разных комнатах, разрегулированностью внутридомовой системы отопления.

Все полученные вопросы будут отработаны специалистами СГК.

Сибирская генерирующая компания проводит мероприятие третий год подряд. Целью Единого дня контроля является оценка качества прохождения отопительного сезона, а также укрепление отношений с потребителями, повышение уровня их информированности по актуальным вопросам.

Как правило, Единый день контроля проводится совместно с популярными региональными СМИ – телерадиокомпаниями или редакциями газет, интернет-изданий.