В ноябре филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" отключил за долги 198 потребителей-неплательщиков

С целью снижения и взыскания дебиторской задолженности с юридических и физических лиц филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" отключает от энергоснабжения потребителей-неплательщиков. В ноябре в реестр заявок энергосбытовой организации АО "Каббалкэнерго" попали 4 905 абонентов, которые не заплатили 55,7 млн рублей. Причиной стало небрежное отношение к срокам оплаты – просрочка в два и более месяца.

Непопулярная, но действенная мера по отключению от сети, а также проводимая энергетиками информационно-разъяснительная работа заставили большинство из должников расплатиться. Именно так в ноябре и поступили 4 707 абонентов, то есть 96 %. Они возместили 50,75 млн рублей.

Лишились электроэнергии в ноябре 4 % неплательщиков – проведено 198 отключений: 182 физлица и 16 предприятий юридической собственности.

Наибольшее количество отключений пришлось на Урванский район: 42 абонента (6 % от заявленных) лишились электричества. В Прохладненском районе отключили за долги 39 неплательщиков (9 %), в городском округе Баксан – 29 (5,6 %), в Чегемском районе – 20 (4 %), в Эльбрусском – 17 (8 %).

При самом большом количестве заявок на отключение в Баксанском районе подавляющая часть была отменена вследствие незамедлительной оплаты долгов потребителями.

В "темноте" остались 6 абонентов, а остальные 915, или более 99 %, заплатили. В Зольском районе отключены лишь 4 потребителя из 690, остальные также вернули долг энергетикам.

Таким образом, показатель абонентов, рассчитывающихся с энергетиками, вырос на 0,5 процента в сравнении с ноябрем 2016 года.

Энергетики предупреждают, что отключения – вынужденная, но необходимая мера, так как неплатежи тормозят развитие экономики, крайне отрицательно влияют на прохождение ОЗП, обеспечение надежного электроснабжения и сохранение энергобезопасности региона.

В текущем году внесены изменения в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии в части сокращения сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителей. При наличии законных оснований для ограничения электроснабжения процедура сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления электроэнергии.

Абонентам также следует помнить, что при ограничении потребления, помимо платы за потребленную электроэнергию, необходимо будет компенсировать сетевой организации затраты на проведение технических мероприятий по отключению-подключению к электросети.

Второй год как увеличены пени за просрочку платежей. Со второго месяца просрочки штраф – 1/300 ставки рефинансирования, с четвертого месяца пени – 1/130 ставки.

В КоАП РФ также установлена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате энергоресурсов. Штрафы для юридических лиц составляют 100 – 300 тыс. руб. Должностные лица заплатят штраф 40 –100 тыс. руб. или могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.