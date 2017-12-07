В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению D1 доступна новая информация

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ от 01.12.2015 (протокол № 09.02-4(09)) и действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению.
В разделе Подкомитета D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" доступна актуальная информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.
Новые материалы:
- Отчет об участии в научно-практической конференции "Коммутационная аппаратура: производство, эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока службы". г. Киров, Россия, 14-16 ноября 2017 г.
- Презентации докладов участников научно-практической конференции "Коммутационная аппаратура: производство, эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока службы". Полный список докладов доступен по ссылке.
- Статья Кононенко А.И. "Силовые кабели с пропитанной бумажной изоляцией. Опыт технического диагностирования", опубликованная в журнале "Новости ЭлектроТехники" № 4(106) 2017. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
- Статья Кононенко А.И. "Оценка состояния электрической изоляции по результатам измерения изотермического тока релаксации", опубликованная в журнале "Электрические станции" №11, 2017 г. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.
- Статья руководителя Подкомитета D1 Славинского А.З. "Подкомитет D1 РНК СИГРЭ: ключевые события-2017 и перспективы-2018", опубликованная в журнале "Энергоэксперт" №5, 2017 г. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.