В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению D1 доступна новая информация

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ от 01.12.2015 (протокол № 09.02-4(09)) и действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению.

В разделе Подкомитета D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" доступна актуальная информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

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