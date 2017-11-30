Высота башенной испарительной градирни на строительной площадке ЛАЭС-2 достигла высоты 86 метров

На зимний период объект законсервирован. Возведение градирни продолжится в следующем году.

Работы закончены на 52 ярусе (отметка +85,936). Их выполнили специалисты СМУ-2 ПАО "СУС". При консервации открытые стержни арматуры защищаются от воздействия осадков, снимаются мотор-редукторы и домкраты с опалубки. В данный момент ведутся ремонтные работы по восстановлению механических частей опалубки.

Строительство объекта начнется в теплое время года, когда среднесуточная температура достигнет +5 °С.