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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Заместитель полпреда Президента РФ в СФО Вадим Головко высоко оценил подготовку энергообъектов МРСК Сибири к Универсиаде-2019

Заместитель полпреда Президента РФ в СФО Вадим Головко высоко оценил подготовку энергообъектов МРСК Сибири к Универсиаде-2019

8 декабря 2017, 10:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") Виталий Иванов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Вадим Головко обсудили ход подготовки электросетевой инфраструктуры Красноярска к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Виталий Иванов в ходе встречи доложил, что специалистами компании приняты все необходимые меры для того, чтобы мероприятия по подготовке к студенческим играм были осуществлены своевременно и обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение спортивных объектов. В зоне ответственности МРСК Сибири - технологическое присоединение девяти и переустройство пяти уже существующих электросетевых объектов. Также запланирована реконструкция 15 трансформаторных подстанций и РП, 167 кабельных линий 10/0,4 кВ, 12 центров питания 110 кВ и строительство одного нового центра питания 110 кВ (подстанция "Озёрная"). В подготовку системы энергоснабжения Красноярска к Универсиаде МРСК Сибири вкладывает 4 млрд рублей.

Вадим Головко высоко оценил работу специалистов МРСК Сибири по реконструкции и строительству электросетевых объектов для электроснабжения Универсиады-2019 в Красноярске.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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