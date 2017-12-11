Дочка "Ростеха" обратилась в суд Евросоюза из-за поставок турбин в Крым

Структура "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" — подала иск в суд Евросоюза с требованием отменить санкции, которые были наложены на компанию в связи с поставками турбин Siemens в Крым.​ Об этом сообщается в официальном журнале Совета Евросоюза. Кроме того, с аналогичным требованием обратился как физическое лицо глава компании Сергей Топор-Гилка, который также был внесен в санкционный список ЕС.

В обращении говорится, что факт нарушения контракта на поставку турбин Siemens компанией "Технопромэкспорт" еще не установлен в судебном порядке, слушания в Арбитражном суде Москвы продолжаются. Истцы также указали, что обвинение основывалось на сообщениях о поставках турбин Siemens в Крым, которые появились в прессе и были основаны на данных анонимных источников. Кроме того, они указали на гуманитарную составляющую этого дела. "Международное законодательство требует от России восстановления и поддержки общественного порядка в Крыму, что в настоящее время включает в себя и обеспечение безопасных и непрерывных поставок энергии", — приводится в журнале один из доводов обращения. По мнению истцов, эти гуманитарные соображения не были приняты во внимание при принятии решения Евросоюза.

​После скандала о поставках турбин Siemens в Крым Совет Евросоюза 4 августа 2017 года объявил о расширении санкций против России. ​Персональные санкции были введены против замминистра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгения Грабчака и генерального директора компании "Технопромэкспорт" Сергея Топора-Гилки. Кроме того, под санкции подпали три российские компании, которые занимались поставками и установкой газовых турбин Siemens на электростанции в Крыму — ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

Арбитражный суд Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций. Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт") и ООО "ВО "Технопромэкспорт" требует признать сделку по поставке турбин недействительной. Во встречном иске структуры "Ростеха" требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО "Технопромэкспорт", которые, по словам представителя Siemens в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.

Представитель "Технопромэкспорта" подтвердил РБК направление соответствующего требования. "Комментировать детали не считаем корректным до рассмотрения дела. Мы рассчитываем, что будем услышаны и решение будет принято в нашу пользу", — ответил он на вопрос РБК.​

По мнению управляющего партнера HEADS Consulting Александра Базыкина, шансов выиграть дело у "Технопромэкспорта" немного. "Говорить о какой-то практике в данном случае не приходится. Единственной компанией, которая активно оспаривает европейские санкции, является "Роснефть", но даже с учетом всей мощи крупнейшей российской компании​ говорить о высокой вероятности успеха я бы не стал. Случай "Технопромэкспорта", впрочем, принципиально отличен от кейса "Роснефти", поскольку санкции введены в отношении компании в связи с конкретной сделкой, а именно поставкой произведенных с использованием технологий SIEMENS турбин в Крым, и факт поставки "Технопромэкспорту" оспорить будет крайне проблематично", — пояснил Базыкин РБК.

"С точки зрения стороны ЕС все достаточно очевидно, существует конкретный факт нарушения санкционного режима, существует конкретная компания, этот санкционный режим нарушившая, есть также конкретная европейская компания, считающая, что в этой связи были нарушены ее интересы. Я думаю, что вероятность успешного оспаривания санкций в данном случае ничтожно мала", — резюмировал юрист.

На сегодняшний день практики успешного оспаривания санкций, введенных в отношении российских компаний, а также физических лиц, со стороны ЕС не сложилось, несмотря на достаточно активные попытки, рассказал РБК управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский. "Стоит отметить, что крымские санкции носят не столько правовой, сколько политический характер. Вменяемое ТПЭ нарушение условий контракта (на поставку турбин в Краснодарский край. — РБК) является поводом для введения санкций, в то время как причиной для таких действий является непосредственно факт поставки оборудования в Крым. Таким образом можно заключить, что полное снятие ограничений с ТПЭ маловероятно", — отметил Жарский.

Источник: РБК