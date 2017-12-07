"Ивэнерго" реализует комплекс мероприятий по снижению потерь электроэнергии

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" продолжают вести планомерную работу по снижению потерь в электрических сетях.

С января по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери электроэнергии при передаче снизились с 4,07 % до 3,86 %.

Среди технических мероприятий, которые помогли сэкономить электрическую энергию, следует отметить своевременную реконструкцию и ремонт энергообъектов, замену проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередач, замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии.

Положительные результаты также дала работа по выявлению фактов безучетного и бездоговорного энергопотребления. С января по октябрь специалистами Ивэнерго было выявлено 181 факт безучетного потребления электроэнергии на 512 501 кВт*ч и 24 факта бездоговорного потребления электроэнергии на 133 969 кВт*ч. В настоящее время ведется претензионно-исковая работа.

Важное значение энергетики придают работе по оптимизации собственного потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды. За отчетный период на предприятии удалось снизить потребление тепловой энергии на 49 Гкал, воды на 0,6 тыс. куб. м. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цель реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности - снижение издержек при передаче электроэнергии потребителям, сокращение потребления электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды, что в итоге позволит повысить эффективность работы филиала. Контроль за мероприятиями в рамках программы осуществляет Комиссия по энергосбережению и снижению потерь филиала "Ивэнерго".