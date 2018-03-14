Компания Hyundai строит батарею, в полтора раза большую, чем мега-батарея Tesla в Южной Австралии

Аккумуляторной батарее, построенной компанией Tesla в районе ветряной электростанции Хорнсдэйл в Южной Австралии, по всей видимости, не суждено долго носить титул самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи. В настоящее время специалисты компании Hyundai Electric and Energy Systems ведут строительство новой батареи, мощностью 150 МВт, что почти на 50 процентов больше мощности батареи компании Tesla. И, согласно имеющейся информации, батарея компании Hyundai будет введена в эксплуатацию приблизительно через три месяца, в феврале следующего года.

Строительство новой батареи, которое оценивается в 45 миллионов американских долларов, ведется компанией Hyundai по заказу корейской металлургической компании Korea Zinc. Эта батарея возводится рядом с очистительной фабрикой Korea Zinc в Ульсане и она будет обеспечивать все энергетические потребности данного предприятия.

Отметим, что компания Hyundai Electric была создана только в 2017 году в качестве дочерней компании Hyundai Heavy Industries. Этим самым руководство Hyundai обеспечило компании выход на мировой рынок систем хранения энергии, оборот которого составил 2.6 миллиарда долларов в прошлом году и оборот которого, согласно прогнозам, составит 29.2 миллиарда долларов к 2025 году.

Не так давно специалисты компании Hyundai Electric закончили сооружение и ввод в эксплуатацию системы хранения энергии, емкостью 51.5 МВт*ч. Эта система обеспечивает работу штаб-квартиры компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане и работу нескольких небольших предприятий компании, расположенных неподалеку. За время работы системы она уже не раз продемонстрировала свою эффективность, существенно повысив суммарный показатель эффективности использования энергии в целом.

"Глобальный энергетический рынок изменяется очень быстро из-за появления новых возобновляемых источников экологически чистой энергии и из-за отказа от некоторых типов традиционных "грязных" источников" - рассказывает Юнг Янг-Джуль (Jung Young-jul), президент компании Hyundai Electric, - "И мы предлагаем на этом рынке ряд самых современных и конкурентоспособных систем, в основе которых лежат самые последние энергетические технологии и приобретаемый нами опыт".

Источник: DailyTechInfo