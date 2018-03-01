Лучшая воздушная линия 110 кВ филиала "Ульяновские РС" - "Вешкайма-Чуфарово"

Специалисты филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее техническое состояние воздушных линий (ВЛ) 110 кВ.

Подготовка энергообъектов к смотру-конкурсу проходила на протяжении всей ремонтной кампании. Конкурсная комиссия под председательством главного инженера Филиала оценивала состояние опор, фундаментов, провода, грозозащитного троса, линейной арматуры и изоляции, заземляющих устройств опор, переходов и пересечений через инженерные сооружения, а также содержание трасс и охранных зон воздушной линии. В результате, лучшей линией филиала признана ВЛ 110 кВ Вешкайма - Чуфарово Ульяновского производственного отделения (ПО). Второе и третье места заняли ВЛ 110 кВ Мелекесс - Городская - 1,2 Димитровградского ПО и ВЛ 110 кВ Ключики - Клин - 1,2 Южного ПО, соответственно.

ВЛ 110 кВ Вешкайма-Чуфарово обеспечивает электроснабжение районного центра и ряда населенных пунктов Вешкаймского района Ульяновской области. В июне 2017 года сотрудники службы высоковольтных линий заменили дефектный провод на участке протяженностью 1100 метров, 1057 дефектных изоляторов. Также проведены работы по окраске металлических опор, ремонт контуров заземления железобетонных опор, замена гасителей вибрации на проводе и установка знаков, предупреждающих об опасности.

Смотр-конкурс проводится ежегодно среди энергообъектов, ранее не принимавших в нем участие и не относящихся к объектам реконструкции. Все линии оцениваются исходя из общей протяженности, а не на отдельно взятом участке. В Филиале отмечают, что проведение конкурса способствует повышению эффективности качества эксплуатационного обслуживания, а также повышения производственной культуры среди работников.