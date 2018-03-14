Металлурги не поддержали одобренное президентом

Несмотря на принципиальное одобрение нового механизма модернизации ТЭС за счет потребителей президентом РФ Владимиром Путиным, крупнейшие металлурги выступили против этой идеи. В рамках прежней волны инвестиций в новые ТЭС генкомпании получат с рынка около 1,5 трлн руб., и после конца программы часть этих средств предполагается направить на модернизацию. Но металлурги считают, что у энергокомпаний и так есть средства для модернизации, а запуск новой волны инвестиций за счет энергорынка приведет к росту цен. Эксперты замечают: эффект для металлургов от отмены оплаты инвестиций в энергетику составит 3–5% от платежей за электричество.

Алюминиевая ассоциация России (ключевой член — "Русал") и "Русская сталь" (объединяет черных металлургов и трубников) написали письма (есть у “Ъ”) помощнику президента РФ Андрею Белоусову с просьбой исключить продление финансирования модернизации тепловой генерации за счет договоров на поставку мощности (ДПМ, обеспечивают возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей).

Заявления металлургов стали первым громким возражением бизнеса против концепции продления механизма ДПМ, которая была одобрена на совещании у Владимира Путина 14 ноября (см. “Ъ” от 15 ноября). Программу представляло Минэнерго, речь идет о новом десятилетнем цикле инвестиций в отрасль за счет потребителей. На совещании президент заявил, что "созданный задел новых мощностей дает сегодня возможность реализовать масштабную долгосрочную программу модернизации тепловой энергетики". На предыдущем этапе ДПМ строились новые блоки (около 30 ГВт), после окончания выплат энергорынка за эти инвестиции высвобождается 1,5 трлн руб. Часть этих средств (до 1,2 трлн руб.) Минэнерго предлагало направить на модернизацию старой генерации.

Механизм модернизации еще не утвержден, глава Минэнерго Александр Новак описывал два варианта. Первый — перенаправление высвобождающихся ДПМ-средств на обновление станций через конкурсы и инвестконтракты. Это механизм "ДПМ-штрих" с доходностью в привязке к ОФЗ, возвратом инвестиций по окончании модернизации, штрафами за опоздание, типовыми техрешениями и эталонами затрат. Это обновит около 40 ГВт до 2030 года. Второй — продлить сроки долгосрочных конкурентных отборов мощности, на которых определяется цена старой мощности с четырех до шести лет, увеличив ценовой коридор. Это повысит плату за мощность для модернизации до 100 ГВт.

Но металлурги акцентировали внимание на другой фразе Владимира Путина, требовавшего, чтобы капзатраты "не ложились на плечи потребителей, бизнеса, граждан, социальных и госучреждений". По мнению "Русской стали", текущая выручка генкомпаний с учетом экономии OPEX уже позволяет им самим инвестировать в обновление ТЭС. Модернизация за счет ДПМ приведет "к необоснованному росту цен и тарифов", считают там. В Алюминиевой ассоциации напомнили: до 2023 года будет профицит мощности 12–13%. Перед утверждением нового механизма там требуют анализа последствий для участников рынка, ограничения объемов модернизируемой мощности (конкурсы не ранее чем за пять лет до прогнозируемого дефицита), а также заранее определить нормативные затраты, завершить разработку механизмов вывода и консервации избыточной генерации.

Наиболее чувствителен вопрос для "Русала" (подконтролен Олегу Дерипаске): в себестоимости алюминия энергозатраты по итогам июля—сентября занимают 33,8% ($515 на тонну). В черной металлургии РФ, по данным за 2016 год и второй-третий кварталы этого года, они в основном ниже, особенно в выплавке стали. У российских заводов НЛМК доля затрат на электричество — до 4%, у горнодобывающих активов — 16%, у стального дивизиона "Мечела" — 9%, у горнодобывающего — 28%. В себестоимости ММК доля электроэнергии — 3,7%, у трубной ТМК — 4%. Рентабельность "Русала" по EBITDA в третьем квартале — 22%, рентабельность ММК, НЛМК и "Северстали" — 25–31,2%.

Основной энергопоставщик "Русала" — принадлежащее En+ "Евросибэнерго", не вошедшее в программу ДПМ. Положительный эффект от отмены ДПМ для активов металлургов, не считая мини-миллов с электропечами, мог бы составить 3–5% от затрат на электричество, говорит Олег Петропавловский из БКС. Если же ДПМ не отменят, отрасль все равно сохранит сильные позиции за счет низкой себестоимости по сравнению с другими странами, полагает аналитик. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, и генерация, и металлургия характеризуются ростом рентабельности и денежного потока: у металлургов благоприятные мировые цены, в энергетике растет выручка от ДПМ. Металлургия потребляет 10% мощности в РФ, говорит эксперт, и ее потенциальная доля в платеже за новый ДПМ — 15%. "Платежи равномерно распределяются среди всех потребителей, кроме населения,— поясняет госпожа Порохова.— Просто для крупных потребителей это чувствительнее: платеж за генерацию у них на общем уровне, а сетевые тарифы ниже, поэтому рост цен генерации заметнее".

Источник: Коммерсант