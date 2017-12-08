Мобильная группа инспекционного контроля "Кировэнерго" выявила хищение электроэнергии на сумму более 2 миллионов рублей

В Кировской области в ходе рейдов, проведенных мобильной группой инспекционного контроля филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго", пресечено крупное хищение электроэнергии.

Во время проверки потребителей энергетики выявили на деревообрабатывающем предприятии, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, факт вмешательства в работу прибора учета: при осмотре счетчика было зафиксировано срабатывание индикатора антимагнитной пломбы. Согласно акту о безучетном потреблении, объем похищенной электроэнергии превысил 300 тысяч кВт*ч. Таким образом, сумма ущерба, причиненного энергокомпании недобросовестным потребителем, составила порядка 2 миллионов 190 тысяч рублей. По данному факту направлено заявление в органы МВД по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 165 УК РФ.

Отметим, что мобильная группа инспекционного контроля создана в "Кировэнерго" в июне 2017 года. В ее состав входят работники отдела безопасности, отдела контроля потребления электроэнергии, управления технологического присоединения и руководители служб транспорта и учета электроэнергии производственных отделений филиала. В компетенции нового подразделения – работа по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии, ненадлежащего исполнения условий договоров энергоснабжения или оказания услуг по передаче электроэнергии потребителями, а также пресечение фактов коррупции и злоупотреблений со стороны сотрудников филиала.

Энергетики напоминают, что наказание за энерговоровство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

В филиале "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный) и по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" намерено последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями.

