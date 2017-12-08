Молодые энергетики Сибири обсудили актуальные вопросы планирования и управления электроэнергетическими системами

На базе Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири" (ОДУ Сибири) в Кемерово прошла 9-я научно-практическая конференция "Планирование и управление электроэнергетическими системами", приуроченная к очередной годовщине со дня рождения основателя и первого руководителя ОДУ Сибири Владимира Николаевича Ясникова.

Целью проведения ежегодной научно-практической конференции является обсуждение актуальных проблем функционирования и развития технологий оперативно-диспетчерского управления в Объединенной энергосистеме Сибири, определение возможных направлений развития электроэнергетической отрасли региона, а также развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики.

В работе конференции приняли участие 96 человек. В их числе руководители и сотрудники ОДУ Сибири, представители научно-исследовательских институтов, инжиниринговых компаний, студенты, аспиранты и преподаватели технических вузов Сибирского региона, сотрудники энергетических компаний операционной зоны ОДУ Сибири.

Во вступительном слове генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов подчеркнул, что Владимир Николаевич Ясников, ко дню рождения которого приурочена конференция, был не просто талантливым организатором, но и блестящим инженером. "Наша конференция посвящена инженерному взгляду на технологии оперативно-диспетчерского управления в энергетике, на ней представляют свои разработки молодые специалисты, которые завтра придут нам на смену".

Работа конференции проходила по двум тематическим секциям: "Прогнозирование и управление режимами работы энергосистем" и "Моделирование и автоматизация управления энергосистемами".

С докладами выступили представители Системного оператора, АО "НТЦ ЕЭС", Национального исследовательского Томского политехнического университета, Новосибирского государственного технического университета, АО "Институт автоматизации энергетических систем", ООО "Институт проектирования энергетических систем".

В ходе конференции были рассмотрены вопросы планирования и оперативного управления электроэнергетическим режимом ОЭС Сибири. Основными темами обсуждения стали проблемы совершенствования принципов краткосрочного и долгосрочного прогнозирования электропотребления, современные подходы к прогнозированию нагрузок энергосистем и режимов работы электростанций. Особое внимание участники конференции уделили вопросам развития автоматизированных систем диспетчерского управления, разработки нового программного обеспечения, математического моделирования и применения систем автоматизированного проектирования в области электроэнергетики.

Подводя итоги мероприятия, генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов отметил, что представленные доклады содержали интересные, перспективные идеи: "Научно-практическая конференция стала хорошей площадкой для обзора новейших разработок и поиска наиболее эффективных решений в области развития технологий оперативно-диспетчерского управления, определения методов повышения эффективности планирования и управления энергосистемами. Конференция дает стимул к исследовательской работе, повышает профессиональную эрудицию специалистов, работающих в отрасли, способствует развитию и укреплению связей между филиалами Системного оператора и научным сообществом".

Ежегодная научно-практическая конференция памяти Владимира Николаевича Ясникова, возглавлявшего ОДУ Сибири с 1959 по 1983 год, была учреждена в 2009 году в честь 100-летия со дня его рождения. Именно под руководством Владимира Николаевича Ясникова было создано ОДУ Западной Сибири, с которого начиналась история Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири. При его непосредственном участии была выполнена большая работа, обеспечившая подключение ОЭС Сибири к Единой энергосистеме страны. Во многом благодаря его таланту руководителя, компетенции и настойчивости ОЭС Сибири превратилось в одно из наиболее мощных объединений страны с уникальным составом тепловых и гидравлических электростанций и протяженных линий электропередачи высокого напряжения.