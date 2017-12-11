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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Moody’s повысило рейтинг ПАО "Ленэнерго" до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации ("Ва1", прогноз "стабильный")

Moody’s повысило рейтинг ПАО Ленэнерго до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации (Ва1, прогноз стабильный)

11 декабря 2017, 13:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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7 декабря 2017 г. международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО "Ленэнерго" до уровня "Ba1" по международной шкале со стабильным прогнозом. Кроме того, агентство приняло решение о повышении оценки рейтинга вероятности дефолта ПАО "Ленэнерго" до уровня "Ba1-PD".

Первоначально долгосрочный кредитный рейтинг Moody’s присвоило ПАО "Ленэнерго" в ноябре 2009 на уровне Ba2 со стабильным прогнозом года, а затем подтверждало его в 2014, 2015 и 2016 годах.

Повышение рейтинга в декабре 2017 года отражает следующие заключения агентства Moody’s: (1) несмотря на то, что регулирование электросетевого сектора в России находится в стадии формирования, оно, тем не менее, обеспечивает своевременное возмещение операционных издержек компании, а также в значительной степени гарантирует возврат инвестиций в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками; (2) риск существенного снижения объемов передачи электроэнергии компании в будущем ограничен благодаря доминирующему положению на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области; (3) финансовые показатели компании улучшились после ослабления в 2015 году и являются сильными для текущей рейтинговой категории, и (4) ликвидность компании находится на хорошем уровне.

Таким образом, на данный момент кредитный рейтинг ПАО "Ленэнерго" совместно с материнской компанией ПАО "Россети" находится на одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации со стабильным прогнозом, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости ПАО "Ленэнерго".

"Повышение рейтинга компаний группы "ПАО "Россети" является следствием оценки агентством ее сильных финансовых показателей и доминирующей позиции на российском электросетевом рынке, а также учитывает тот факт, что в настоящее время государственное регулирование электросетевого сектора обеспечивает компаниям возмещение операционных и, в некоторых случаях с задержками, инвестиционных затрат" – пояснила Юлия Прибыткова, Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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