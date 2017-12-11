Moody’s повысило рейтинг ПАО "Ленэнерго" до уровня суверенного рейтинга Российской Федерации ("Ва1", прогноз "стабильный")

7 декабря 2017 г. международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО "Ленэнерго" до уровня "Ba1" по международной шкале со стабильным прогнозом. Кроме того, агентство приняло решение о повышении оценки рейтинга вероятности дефолта ПАО "Ленэнерго" до уровня "Ba1-PD".

Первоначально долгосрочный кредитный рейтинг Moody’s присвоило ПАО "Ленэнерго" в ноябре 2009 на уровне Ba2 со стабильным прогнозом года, а затем подтверждало его в 2014, 2015 и 2016 годах.

Повышение рейтинга в декабре 2017 года отражает следующие заключения агентства Moody’s: (1) несмотря на то, что регулирование электросетевого сектора в России находится в стадии формирования, оно, тем не менее, обеспечивает своевременное возмещение операционных издержек компании, а также в значительной степени гарантирует возврат инвестиций в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками; (2) риск существенного снижения объемов передачи электроэнергии компании в будущем ограничен благодаря доминирующему положению на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области; (3) финансовые показатели компании улучшились после ослабления в 2015 году и являются сильными для текущей рейтинговой категории, и (4) ликвидность компании находится на хорошем уровне.

Таким образом, на данный момент кредитный рейтинг ПАО "Ленэнерго" совместно с материнской компанией ПАО "Россети" находится на одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации со стабильным прогнозом, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости ПАО "Ленэнерго".

"Повышение рейтинга компаний группы "ПАО "Россети" является следствием оценки агентством ее сильных финансовых показателей и доминирующей позиции на российском электросетевом рынке, а также учитывает тот факт, что в настоящее время государственное регулирование электросетевого сектора обеспечивает компаниям возмещение операционных и, в некоторых случаях с задержками, инвестиционных затрат" – пояснила Юлия Прибыткова, Вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s.