На Свердловской ТЭЦ полным ходом идут работы по техническому перевооружению оборудования водогрейного котла

На Свердловской ТЭЦ полным ходом идут работы по техническому перевооружению поверхностей нагрева водогрейного котла. Замена оборудования обусловлена физическим износом поверхностей нагрева, как следствие – снижением КПД котла и перерасходом топлива.

Проектом предусмотрена замена верхней и нижней конвективных частей. Причем, новая верхняя конвективная часть будет оребренной (старая имела гладкую поверхность). Оребрение улучшает теплообмен между дымовыми газами и подогреваемой водой. В результате увеличивается КПД котла, что позволит экономить на топливе более 11,7 миллионов рублей ежегодно.

На реализацию этого проекта компания направила более 25 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию новых поверхностей нагрева водогрейного котла позволит энергетикам в полной мере эксплуатировать водогрейное оборудование станции, повысить безопасность работы энергообъекта и надежность теплоснабжения потребителей.