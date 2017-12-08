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Нижновэнерго установил больше 4000 устройств для защиты пернатых от электричества в 2017 году

Нижновэнерго установил больше 4000 устройств для защиты пернатых от электричества в 2017 году

11 декабря 2017, 13:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" подвели итоги реализации экологической программы 2017 года. За год для защиты птиц и животных от высокого напряжения энергетики установили на опорах и проводах воздушных линий электропередачи (ВЛ) 4300 птицезащитных устройств (ПЗУ) и 26 противоприсадных устройств.

Более безопасными для животного мира стали свыше 100 км ВЛ. Птицезащитные устройства предназначены для линий электропередачи 6-10 кВ. Они предотвращают гибель птиц и других животных при контакте с энергооборудованием.

Все элементы комплекта изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета. Их отличают прочность и долговечность, сопоставимая со сроком службы изоляторов ВЛ.

Птицы используют опоры ВЛ 6-10 кВ для отдыха и выслеживания добычи ив результате подвергаются риску гибели от поражения электрическим током, а также могут стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса. Между тем через территорию Нижегородской области прокладывают свои маршруты многие редкие пернатые.

В Нижновэнерго осознают необходимость ответственного отношения к экологии, а потому меры по охране окружающей среды неизменно учитываются при формировании ежегодных целевых программ электросетевой компании. В филиале ежегодно реализуется Программа по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов, в рамках которой энергетики выполняют монтаж птицезащитных устройств на ВЛ в пределах территорий, имеющих важное орнитологическое значение.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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