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Отраслевые новости: Энергетика

ПАО "Т Плюс" заключило первое концессионное соглашение в Свердловской области

ПАО Т Плюс заключило первое концессионное соглашение в Свердловской области

11 декабря 2017, 15:15
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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На Среднем Урале заключено первое трехстороннее концессионное соглашение. Его участниками стали правительство региона, Екатеринбургская теплосетевая компания (в управлении Свердловского филиала группы "Т Плюс") и администрация Березовского городского округа. На реализацию соглашения энергетики планируют направить свыше 450 миллионов рублей. Срок действия соглашения - 20 лет, в управление ЕТК передано более 60 объектов теплового хозяйства Березовского.

ЕТК берет на себя обязательства по реконструкции и модернизации инфраструктуры, результатом которой должно стать сокращение тепловых потерь, надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) потребителей и повышение его качества. Муниципалитет, в свою очередь, обязуется обеспечить ЕТК объем необходимой валовой выручки. Правительство берет на себя обязательства по установлению тарифов на услуги компании, утверждению ее инвестиционных программ и возмещению недополученных ею доходов.

"Отмечу, начиная с 2017 года, в соответствии с законодательством, при заключении каждого из концессионных соглашений в сфере ЖКХ, третьей стороной договора обязан выступать субъект Российской Федерации. И мы уверены, что эта мера правильна и эффективна, поскольку в непростых экономических условиях служим концессионеру не только поддержкой, но гарантией открытости и доверия между ним и государством", - сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

"Раньше ЕТК эксплуатировала сети Березовского на правах аренды, выполняя текущие ремонты, а для реконструкции сетей требовалось отвлечение средств из муниципального бюджета, естественно, возможности масштабных и систематических вложений у города не было. Концессия даст нам возможность реализовать полноценную инвестиционную программу, мероприятия которой сформированы и просчитаны на 20 лет, инвестировать в развитие системы теплоснабжения Березовского, привести сети в порядок и обеспечить горожанам качественную услугу", - подытожил директор Свердловского филиала группы "Т Плюс" Владимир Бусоргин.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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