"Ростелеком" подключил к интернету 60 лечебных учреждений Ивановской области

"Ростелеком" обеспечил каналами связи 60 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в Ивановской области: центральные районные больницы, сельские фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики. В ходе проекта специалисты компании проложили около 50 км волоконно-оптического кабеля.

ПАО "Ростелеком" и Минкомсвязи заключили контракт на подключение к сети интернет медицинских организаций 19 октября 2017 года. Первым в Центральном Федеральном округе работы по контракту завершил Ивановский филиал компании.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО "Ростелеком": "Наши специалисты всего за месяц построили в области оптические сети передачи данных для подключения социально значимых объектов на скорости до 10 Мбит/с. Теперь ивановские врачи могут в рамках проекта "Телемедицина" онлайн консультироваться с коллегами из областных или федеральных больниц. А пациенты смогут получать квалифицированную помощь врачей, не выезжая из родного поселка".

В рамках госконтракта "Ростелеком" до конца года обеспечит доступом в интернет 3134 медицинских организации по всей России. Объекты будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с. Созданная инфраструктура позволит применять в России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.