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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Уроки электробезопасности от энергетиков Кубани

Уроки электробезопасности от энергетиков Кубани

11 декабря 2017, 12:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Чтобы в очередной раз напомнить о необходимости строго соблюдать простые, но жизненно важные правила электробезопасного поведения в быту и на улице специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети встретились с учениками новороссийской гимназии №4.

Для урока энергетики использовали специально разработанный методический материал: мультимедийные презентации, мультфильмы и красочные плакаты, где в легкой и доступной форме учащимся преподносятся основы осторожного обращения с электричеством.

– Кубаньэнерго реализует программу профилактики электротравматизма среди сторонних лиц уже восемь лет. Целевая группа – это школьники в возрасте от 7 до 15 лет, а также их родители и учителя. С начала 2017 года мы провели боле 150 мероприятий по снижению рисков электротравматизма, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Кубаньэнерго напоминает: заявку на проведение уроков по электробезопасности можно оставить на официальном сайте Общества www.kubanenergo.ru, или по телефону горячей линии ПАО "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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