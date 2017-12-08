В Центре обслуживания клиентов ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" прошел день открытых дверей

8 декабря в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) ПО "УГЭС" ООО "Башкирэнерго" прошел первый день открытых дверей для всех жителей Башкирии, кто хотел бы или уже занимается технологическим присоединением (ТП) своих частных домов, таунхаусов, земельных участков, предприятий малого и среднего бизнеса и прочих объектов недвижимости к распределительным электрическим сетям. Посетители ЦОКа смогли узнать о способах подачи заявки на техприсоединение к сетям компании, в том числе через личный кабинет потребителей услуг по техприсоединению и гиду по техприсоединению на официальном сайте ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК"). На вопросы посетителей ЦОКа ответили специалисты и руководители департамента техприсоединения ООО "Башкирэнерго". Они разъяснили условия ТП, рассказали о новых возможностях по техприсоединению, которые открываются благодаря новым интерактивным сервисам, внедренным на сайте компании, проконсультировали по всем неясным вопросам и оказали содействие в подготовке пакета документов на ТП.

Следует отметить, что с момента своего создания в ноябре 2012 года АО "БЭСК" в качестве одного из приоритетных направлений своей работы выдвинуло проект улучшения клиентоориентированности компании. Важной составной частью проекта стало открытие ЦОКа, которое состоялось спустя два года – в декабре 2014 года. Он работает по принципу "единого окна" и решает широкий спектр вопросов по техприсоединению потребителей. Стоит отметить, что количество подключенных потребителей к сетям ООО "Башкирэнерго" существенно выросло. В первую очередь, это объясняется благоприятной экономической конъюнктурой в регионе, высокими темпами жилищного строительства, созданием условий для развития малого и среднего бизнеса. Но не в последнюю очередь рост количества техприсоединений связан и с той большой работой, которую проводит ООО "Башкирэнерго", в целом, и ЦОК, в частности по созданию комфортных условий для подключения к электрическим сетям. Так, если в 2006 году компания осуществила 1423 техприсоединения, то спустя 10 лет – в 2016-м – уже 24232 (рост на 1703%).

ЦОК стал важным инструментом, облегчающим условия подключения потребителей к электросетям и предназначенным для эффективного и всестороннего обслуживания клиентов, укрепления их доверия через повышение качества обслуживания. В этих же целях на сайте ООО "Башкирэнерго" действует "Личный кабинет потребителя" и "Гид по техприсоединению", где можно подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать этапы работ по поданным заявкам.

Повышая клиентоориентированность, АО "БЭСК" реализует и другие проекты по развитию интерактивного инструментария взаимодействия с потребителями. Так, в 2017 году на официальных сайтах АО "БЭСК" и ООО "Башкирэнерго" был запущен сервис, предоставляющий потребителям новые возможности для техприсоединения к электрическим сетям. Он рассчитан как для физических, так и для юридических лиц. Гид по технологическому присоединению является доступной пошаговой инструкцией для заявителей. И ранее с помощью простой online-формы можно было подать заявку на техприсоединение в личном кабинете на официальном сайте ООО "Башкирэнерго" в сети "Интернет", ознакомиться со всеми нормативными правовыми актами по этому вопросу. Теперь же можно отследить прохождение заявки на ТП на всех этапах - от ее подачи до фактического подключения. В качестве подспорья энергетики предложили потребителям два виртуальных калькулятора – мощности и стоимости. При подаче заявки на ТП заявителям весьма непросто рассчитать запрашиваемую мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта в киловаттах. Теперь это несложно сделать с помощью предлагаемого калькулятора мощности. Также создана возможность рассчитать ориентировочную стоимость услуг по технологическому присоединению в зависимости от того, на каком расстоянии от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства ООО "Башкирэнерго". Намного удобнее стало работать с нормативными документами и образцами документов – исчезла необходимость искать подходящий в длинном списке специального раздела сайта. По мере прохождения потребителем этапов ТП те или иные документы предлагаются для ознакомления и применения. А если все-таки потребитель не может определиться с решением, то он имеет возможность обратиться в специальный раздел, где собраны наиболее типичные вопросы и даны ответы на них. В день открытых дверей посетители ЦОКа также смогли ознакомиться с возможностями, которые предоставляет этот сервис.

Предполагается, что дни открытых дверей в ЦОКе будут проводиться на постоянной основе.