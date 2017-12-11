5 тысяч "умных" счетчиков установлено в тихорецком энергорайоне

В 2017 году филиал ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (входит в "Россети") установил порядка 5 тысяч "интеллектуальных" приборов учета – с дистанционной передачей информации в трех районах края – Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском. Современные приборы энергетики устанавливают потребителям безвозмездно в рамках энергосервисной деятельности для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии.

Современный "интеллектуальный" счетчик – это фактически мини-компьютер, который не просто считает киловатт-часы, но и имеет несколько дополнительных функций, в том числе учет электроэнергии по нескольким тарифам.

Преимущества для потребителя в том, что он поможет экономить затраты на электроэнергию. Кроме того, "умный" счетчик способен определить короткое замыкание в проводке и отключить электричество в случае возникновения замыкания либо перегрузки. Новые счетчики защитят приборы от перепадов напряжения. Показания снимаются дистанционно, что избавляет потребителей от регулярных визитов инспекторов и контролеров.

Для энергетиков преимущество в том, что современные приборы дистанционно видят любые попытки вмешательства в свою работу, система самостоятельно присылает уведомление не только о факте хищения, но и о способе хищения.

− В первую очередь наши сотрудники автоматизируют те линии, где потери слишком велики. Результат видно уже через пару месяцев: полезный отпуск увеличивается в разы, а потери снижаются до уровня технических, − отмечает директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. – Так, по итогам первых месяцев функционирования "умных" приборов учета, только по одному фидеру потери снизились на 1,3 млн кВт∙ч.

Работы по установке новых электросчетчиков выполняются в рамках реализации энергосервисных контрактов, заключенных между Кубаньэнерго и частными инвесторами, где предметом договора является снижение потерь электроэнергии, а экономический эффект от реализации таких контрактов служит средством возврата вложенных инвестиций.

В 2017 году Тихорецкие электросети реализовали уже третий энергосервисный контракт, автоматизировали учет еще шести фидеров. В настоящее время к автоматизированному энергоучету в Тихорецком филиале Кубаньэнерго подключено свыше 9 тысяч потребителей.

Энергетики напоминают, хищение электроэнергии – правонарушение, влекущее за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.

Кубаньэнерго призывает добросовестно и в срок оплачивать потребленную электроэнергию, не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а при обнаружении подобных фактов сообщать по бесплатному круглосуточному телефону единой горячей линии компании 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.