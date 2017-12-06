АББ локализовала производство распределительных устройств среднего напряжения в Липецке

На прошедшей 5-8 декабря 2017 года в Москве выставке "Электрические сети" компания АББ впервые представила распределительные устройства среднего напряжения SafeRing, производство которых локализовано на заводе компании в Липецке.

Распределительные устройства среднего напряжения компания АББ производит в России с 2012 года на производственной площадке в Москве. Предприятие с максимальной производственной мощностью до 1500 шкафов в год осуществляет инжиниринг, сборку и монтаж вторичных цепей, установку и наладку устройств релейной защиты и автоматики, приёмо-сдаточные испытания. Силами специалистов производятся сервисное обслуживание установленного оборудования и обучение заказчиков.

Липецкий завод АББ был запущен в 2015 году как производство оболочек для низковольтных комплектных устройств, при этом сразу были озвучены планы по дальнейшему расширению выпускаемой номенклатуры и наладке выпуска средневольтных ячеек.

В течении 2017 года велись подготовительные работы по наладке сборки распределительных устройств вторичного распределения 6-20 кВ SafeRing.

SafeRing – комплектные распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ), крайне востребованные на российском рынке. КРУЭ SafeRing обладает высокой компактностью, гибкостью и широкими функциональными возможностями. Благодаря компактности КРУЭ SafeRing может быть легко интегрировано в блочные железобетонные подстанции и встроенные подстанции зданий и сооружений, что снижает затраты на монтаж, установку оборудования и ввод в эксплуатацию. Распределительные устройства SafeRing могут выпускаться как с выводами для дальнейшего расширения, так и без выводов.

Всё оборудование выпускается согласно ISO 9001:2015. Производимые КРУЭ соответствуют всем российским и международным нормам и стандартам. Производство в Липецке позволяет существенно сократить сроки поставки оборудования заказчикам и выстроить гибкое ценообразование. В дальнейшем ожидается расширение линейки собираемых на предприятии КРУЭ.