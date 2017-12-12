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Отраслевые новости: Энергетика

Александр Шудегов и Михаил Исаев обсудили перспективы развития теплоснабжения Саратова

Александр Шудегов и Михаил Исаев обсудили перспективы развития теплоснабжения Саратова

12 декабря 2017, 13:44
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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8 декабря 2017 г. состоялась рабочая встреча директора Саратовского филиала "Т Плюс" Александра Шудегова и главы МО "Город Саратов" Михаила Исаева. Она была посвящена знакомству со структурой, работой и перспективами развития Саратовского теплового узла. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации МО "Город Саратов" по городскому хозяйству Сергей Пилипенко и и.о. председателя комитета по ЖКХ Дмитрий Кириллов.

Центральными темами встречи стало знакомство с планами Саратовского филиала "Т Плюс" по реконструкции городских тепломагистралей на 2018 год, а также с целенаправленной политикой энергокомпании по повышению эффективности теплоснабжения Саратова и переводу тепловых нагрузок с ГРЭС на ТЭЦ-5. Александр Шудегов пригласил главу города посетить самую современную и крупнейшую по установленной мощности станцию филиала. В ходе экскурсии глава города сможет поподробнее познакомиться с работой ТЭЦ-5 и оценить огромный потенциал предприятия для теплоснабжения регионального центра.

В ходе совещания стороны также подвели итоги ремонтной кампании 2017 года, рассмотрели вопросы облуживания бесхозяйных сетей и создания единого диспетчерского щита, откуда можно будет управлять генерацией и всеми тепловыми сетями Саратова.

Отдельное внимание на встрече было посвящено поиску новых эффективных форм сотрудничества городской администрации и Саратовского филиала "Т Плюс" в части обслуживания муниципальных объектов теплосетевой инфраструктуры. Один из возможных вариантов - заключение концессионного соглашения, которое даст возможность перевести на новый качественный уровень эксплуатацию муниципального имущественного комплекса с максимальной экономической выгодой для города, энергетиков и, что самое главное, для жителей Саратова, потребителей тепловой энергии.

Глава Саратова Михаил Исаев поблагодарил энергетиков Саратовского филиала "Т Плюс" за надежную и нужную работу, которые они выполняют круглосуточно и при любой погоде. Отдельная благодарность была за помощь в замене участка тепломагистрали во время реконструкции бульвара по ул. Рахова.

В свою очередь, директор филиала Александр Шудегов пообещал приложить все усилия для того, чтобы отопительный сезон 2017-2018 гг. прошел для горожан в максимально комфортных условиях, а эффективность производства и передачи тепловой энергии увеличивалась с каждым годом.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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