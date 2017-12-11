Атомэнергомаш отгрузил крышку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС

Волгодонский филиал "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузил верхний блок реактора ВВЭР-1200 для второго энергоблока Белорусской АЭС.

Верхний блок реактора состоит из крышки с патрубками, колена воздушника и металлоконструкции с траверсой. Вес отгруженных изделий составляет 130 тонн. Оборудование предназначено для уплотнения главного разъема реактора, размещения органов системы управления и защиты (СУЗ), а также организации замкнутого объема для создания давления в реакторе.

Верхний блок, как и корпус, относится к оборудованию первой категории сейсмичности. Срок службы оборудования составляет 60 лет.

Одним из основных узлов верхнего блока является крышка. Цикл производства изделия насчитывает 998 производственных операций. На площадке "Атоммаш" крышка прошла все виды контроля, в том числе гидроиспытания — всего 610 операций. План качества изделия насчитывает 92 контрольные точки.

От Атоммаша до площадки строящейся станции в г. Островец оборудование доставляется автомобильным транспортом. Путь займет около 7 дней.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

В Республике Беларусь сооружается первая атомная электростанция по российскому проекту с водо-водяным реактором ВВЭР-1200 "поколения 3+", состоящая из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. Проект реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область, Республика Беларусь). Проект реакторной установки станции разработан входящим в Атомэнергомаш АО "ОКБ Гидропресс", который осуществляет авторский надзор и конструкторское сопровождение.