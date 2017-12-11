Cтартовала "Школа лидеров энергетики"

11 декабря в подмосковном городе Домодедово на базе оздоровительного комплекса "Бор", стартовала "Школа лидеров энергетики". Мероприятие, собравшее лучших студентов-энергетиков со всей страны, которое продлится 4 дня и станет заключительным образовательным проектом сезона 2017. Тема Школы: "Инновационные направления развития электроэнергетики"

В план мероприятия включена насыщенная программа, которая позволит участникам развить свои компетенции по трем направлениям – образование, личная эффективность и командообразование.

В "Школе лидеров энергетики" принимают участие 50 лучших студентов НИУ МЭИ, ИГЭУ, НГТУ, ОмГТУ, СамГТУ, СКФУ, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", СпбПУ, СурГУ, ТПУ, УРФУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮУрГУ. За несколько дней ребята должны решить инженерный кейс, принять участие в мастер-классах и посетить с экскурсией подземную подстанцию в Сколково, прослушать лекции от ведущих экспертов отрасли, а также встретиться с руководством АО "СО ЕЭС", ПАО "ФСК ЕЭС" и представителями подкомитетов РНК СИГРЭ.

"Нам удалось собрать лучших представителей будущего энергетической отрасли. Серия мероприятий, запланированных к проведению на "Школе лидеров энергетики" поможет участникам раскрыть свой потенциал и ещё раз убедиться в правильности избранного профессионального пути", - отметил на открытии мероприятия директор Фонда "Надежная Смена" Артем Королев.

Финалом "Школы лидеров энергетики" станет специальная премия "Кубок АО СО ЕЭС по электроэнергетике" в номинациях "Лучший студент года" и "Лучший вуз года, а также определение трех лучших команд Школы и трех лучших студентов в номинации от Молодежной секции РНК СИГРЭ. Соревнования начались уже сегодня, а итоги мероприятия будут подведены 14 ноября на торжественном награждении участников.