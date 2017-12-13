Экспорт "Газпрома" подорвали в Австрии

Один из крупнейших газовых хабов в австрийском Баумгартене, через который в Европу поступает около трети газа "Газпрома", остановлен из-за аварии на ведущем к нему газопроводе. И если для снабжения Австрии пока хватит резервных запасов, то Италия, Словения и Хорватия рискуют остаться без газа. В "Газпром экспорте" заявили, что пытаются перераспределить потоки и сохранить поставки клиентам. Цена на газ на хабе уже подскочила более чем в полтора раза.

На газораспределительной станции близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия) произошел взрыв, сообщила владеющая станцией австрийская OMV. В результате аварии погиб один человек, 18 — пострадали. Инцидент напрямую отразился на работе расположенного в Баумгартене крупнейшего в Центральной и Западной Европе газового хаба CEGH, через который идет около трети всех поставок российского газа в Западную Европу. Компания-оператор терминала Gas Connect Austria в ручном режиме произвела отключение газопровода, сейчас работа хаба полностью остановлена. В местной полиции уже сообщили, что взрыв произошел по техническим причинам.

Газовый регулятор Австрии E-Control уже сообщил, что в хранилищах достаточно газа для снабжения Австрии, но транзит, в том числе поставки российского газа, в ряд европейских стран может быть приостановлен из-за взрыва на хабе OMV. В "Газпром экспорте" сообщили, что компания осведомлена об инциденте на хабе. "Компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа клиентам на этом транспортном направлении",— отметили там. Газовый хаб в Баумгартене снабжает газом Италию, части Австрии, Словению и Хорватию.

На фоне аварии транзит российского газа в Европу через Украину может упасть на треть. Как сообщил словацкий газотранспортный оператор Eustream, он снизил оценку транзита газа по ужгородскому коридору во вторник до 91 млн кубометров по сравнению со 139 млн кубометров в понедельник, номинация (заявка) на вторник составляла 142,2 млн кубометров. Цена газа на хабе в Баумгартене с поставкой "на следующий день" при открытии составляла $292 за тысячу кубометров, но уже выросла к 13:30 по мск в полтора раза, до $413, свидетельствуют данные CEGH. Газ с поставкой во вторник торгуется уже по $537.

Источник: Коммерсант