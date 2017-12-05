Филиал "Оренбургэнерго" - золотой "Лидер экономики 2017"

Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" награжден золотым знаком XVII областного конкурса "Лидер экономики".

"Золотой знак" и диплом победителя заместителю генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директору филиала "Оренбургэнерго" Виктору Кажаеву вручил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Церемония награждения состоялась 11 декабря 2017 года в зале торжеств Правительства Оренбургской области.

Конкурсное жюри оценивало деятельность предприятий по 26 финансово-экономическим показателям: рентабельность, инвестиции, производительность труда, коэффициент текучести кадров, социальные выплаты. В этом году на областной этап конкурса вышли 64 предприятия и 15 муниципалитетов.

Филиал "Оренбургэнерго" показал высокие результаты по основным критериям. Так, объем переданной электрической энергии в 2016 году составил 9 млрд. 58 млн. киловатт*часов.

По второму основному виду деятельности – технологическому присоединению к электрическим сетям – в 2016 году поступило 2 450 заявок, большая часть которых - от физических лиц. Заключено 2 330 договоров, фактически присоединено к сетям 2 604 потребителя. Реализованы крупные проекты по подключению к электрическим сетям жилищных комплексов, производственных площадей, нефтяных месторождений.

Филиал "Оренбургэнерго" признан победителем в номинации "Организация высокой социальной эффективности". В филиале созданы все условия для развития профессионального, творческого и спортивного потенциала работников. Сотрудники повышают квалификацию на специальных курсах, тренингах, семинарах, действуют программы наставничества и кадрового резерва, совершенствуется система внутренних коммуникаций.

В номинации "Экологическая ответственность" филиал "Оренбургэнерго" занял второе место.

Высокую оценку жюри получила долгосрочная программа действий по защите птиц от массовой гибели на высоковольтных линиях с неизолированными проводами, реализуемая филиалом "Оренбургэнерго" совместно с Союзом по охране птиц России. Согласно этому документу, в 2016 году в Оренбургской области энергетики смонтировали 3750 птицезащитных устройств на изоляторах воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 10 киловольт. Особое внимание энергетики уделили участкам ЛЭП, проходящим по территории заповедников.

"Лидер экономики – 2017" - ежегодный областной конкурс среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований области, которые в своей деятельности достигли высоких социально-экономических показателей за 2016 год. Конкурс проводит Правительство Оренбургской области совместно с Оренбургским союзом промышленников и предпринимателей.

