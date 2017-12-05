Филиал "Рязаньэнерго" - победитель регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" показал высокие результаты в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам деятельности в 2016 году.

Предприятие победило в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" и стало призером в номинациях "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы". Награды директору филиала "Рязаньэнерго" Михаилу Подлягину вручил заместитель Председателя Правительства Рязанской области Сергей Филимонов.

Конкурс инициирован Министерством труда и социальной защиты РФ и проводится с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов. Рязаньэнерго участвует в различных номинациях конкурса в четвертый раз и неизменно получает награды, демонстрируя конкретные примеры решения социальных задач и достижения в работе с персоналом.

Сотрудники Рязаньэнерго имеют возможность регулярно заниматься в тренажерных залах, спортивных комплексах и бассейнах города и области. Энергетики участвуют в областных, городских и корпоративных спортивных соревнованиях, добиваясь результатов в легкой атлетике, футболе, мини-футболе, волейболе, лыжных соревнованиях, шахматах, настольном теннисе и плавании, и численность работников, вовлеченных в физкультурно-массовые мероприятия, увеличивается с каждым годом.

Рязаньэнерго полностью выполняет все социальные обязательства перед сотрудниками, предусмотренные законодательством. Для сохранения единого правового поля регулирования отношений между работодателем и работниками действует коллективный договор, который также устанавливает перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. Ведется системная работа по повышению уровня знаний и навыков персонала, а также по профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и привлечению компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики.

Стоит отметить, что охрана и улучшение условий труда, социальная ответственность, укрепление кадрового потенциала, мотивация сотрудников к ведению здорового образа жизни являются основополагающими аспектами в формировании эффективных производственных отношений и дальнейшего развития предприятия.

