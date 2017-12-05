 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Рязаньэнерго" - победитель регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

Филиал Рязаньэнерго - победитель регионального этапа конкурса Российская организация высокой социальной эффективности

12 декабря 2017, 12:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

206 просмотров

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" показал высокие результаты в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам деятельности в 2016 году.

Предприятие победило в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" и стало призером в номинациях "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы". Награды директору филиала "Рязаньэнерго" Михаилу Подлягину вручил заместитель Председателя Правительства Рязанской области Сергей Филимонов.

Конкурс инициирован Министерством труда и социальной защиты РФ и проводится с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов. Рязаньэнерго участвует в различных номинациях конкурса в четвертый раз и неизменно получает награды, демонстрируя конкретные примеры решения социальных задач и достижения в работе с персоналом.

Сотрудники Рязаньэнерго имеют возможность регулярно заниматься в тренажерных залах, спортивных комплексах и бассейнах города и области. Энергетики участвуют в областных, городских и корпоративных спортивных соревнованиях, добиваясь результатов в легкой атлетике, футболе, мини-футболе, волейболе, лыжных соревнованиях, шахматах, настольном теннисе и плавании, и численность работников, вовлеченных в физкультурно-массовые мероприятия, увеличивается с каждым годом.

Рязаньэнерго полностью выполняет все социальные обязательства перед сотрудниками, предусмотренные законодательством. Для сохранения единого правового поля регулирования отношений между работодателем и работниками действует коллективный договор, который также устанавливает перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. Ведется системная работа по повышению уровня знаний и навыков персонала, а также по профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и привлечению компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики.

Стоит отметить, что охрана и улучшение условий труда, социальная ответственность, укрепление кадрового потенциала, мотивация сотрудников к ведению здорового образа жизни являются основополагающими аспектами в формировании эффективных производственных отношений и дальнейшего развития предприятия.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!