Генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" принял участие в мероприятии по подведению итогов 2017 года в Мурманской области

11 декабря губернатор Мурманской области Марина Ковтун представила отчетный доклад об основных итогах уходящего года и задачах на 2018 год. Генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" Петр Конюшенко принял участие в мероприятии, которое ежегодно собирает представителей органов власти, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации региона.

Губернатор доложила, что год стал успешным для области: сразу по всем экономическим индикаторам отмечается рост, благодаря чему регион впервые поднялся на восьмое место в стране по показателям социально-экономического развития.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства особо отмечена продуктивная работа Государственной жилищной инспекции, в частности, практика по лишению лицензии недобросовестных управляющих компаний. Применение этого механизма позволит привести на рынок ЖКХ только ответственных и добросовестных игроков.

Марина Ковтун также затронула тему прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Мурманская область стала одним из пилотных регионов, где прямые договоры населения с поставщиками ресурсов стали стандартом эффективной работы. Сейчас эта практика, позволяющая повысить прозрачность платежей, распространяется на территории всей страны.

Проблема платежной дисциплины потребителей электроэнергии все еще остается острым вопросом повестки, однако совместными усилиями органов власти и энергетиков удается достигнуть уверенных результатов по повышению уровня собираемости денежных средств за энергоресурсы.

Марина Ковтун подчеркнула ответственность потребителей за надежность и качество ресурсоснабжения: нельзя получать качественную услугу, игнорируя необходимость ее оплаты.

"Наша компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Мурманской области уже почти три года. За это время был налажен плодотворный диалог с органами власти Мурманской области, подкрепленный соглашением о долгосрочном сотрудничестве Правительства Мурманской области, АО "Концерн Росэнергоатом" и АО "АтомЭнергоСбыт", - отметил Петр Конюшенко по итогам мероприятия. – Задачи по повышению стабильности энергорынка и рынка ЖКХ, поставленные главой региона, являются приоритетом в нашей работе не только в Мурманской области, но и во всех регионах присутствия".

В ходе визита в регион также состоялись рабочие встречи Петра Конюшенко с первым заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным и заместителем губернатора Евгением Никорой, в рамках которых участники обсудили платежную дисциплину потребителей электроэнергии. Стороны наметили пути дальнейшей совместной работы в сфере повышения качества обслуживания потребителей и снижения уровня задолженности за потребленные энергоресурсы.

