МРСК Северного Кавказа и Карачаево-Черкесия объединяют усилия в борьбе за снижение потерь в сетях

МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") и Карачаево-Черкесия подписали Дорожную карту по проблемным вопросам в части снижения потерь в электросетях. Документ, в котором обозначены соответствующие мероприятия, сроки их выполнения и ответственные службы и ведомства, согласовали генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

В частности, в соответствии с Дорожной картой планируется проведение совместно с органами местного самоуправления инвентаризации объектов уличного освещения и незаконно построенных и (или) не введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, осуществляющих потребление электроэнергии, для установления их собственников. По итогам этой работы будут оформлены правоустанавливающие документы, заключены договоры энергоснабжения с собственниками многоквартирных домов и объектов уличного освещения, или же будет произведено их отключение от электросети, а в случае с незаконно построенными многоквартирными домами - с их ликвидацией.

Одним из эффективных мероприятий по снижению потерь в сетях станет проведение совместных рейдовых мероприятий, направленных на выявление потребителей электроэнергии, осуществляющих ее неучтенное потребление. Эту работу планируется проводить до конца 2018 года, для чего будет разработан план-график с указанием населенных пунктов и ответственных за их проведение как со стороны МРСК Северного Кавказа, так и со стороны органов внутренних дел республики.

В рамках выполнения мероприятий Дорожной карты планируется сформировать перечень тех МКД, где представители управляющих компаний, ТСЖ, собственников жилых помещений либо представители органов местного самоуправления в домах с неопределенной формой управления, были уведомлены, но не присутствовали при проведении процедуры ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета. Филиалу МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" будет оказано содействие в подписании актов ввода установленных общедомовых приборов учета электроэнергии представителями собственников жилья многоквартирных жилых домов, управляющих компаний и ТСЖ, а также при взыскании в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с УК, ТСЖ или граждан-жильцов многоквартирных домов затрат, понесенных при установке коллективных приборов учета в многоквартирных домах.

Запланирована работа по установлению в населенных пунктах Карачаево-Черкесии нумерации домов с их оснащением соответствующими табличками. Эти меры направлены на недопущение начисления объемов энергоресурсов по несуществующим адресам.

Для более эффективного планирования филиалом "Карачаево-Черкесскэнерго" ремонтной и инвестиционной программ, в рамках которых проходит реконструкция и строительство новых энергообъектов, органам местного самоуправления КЧР поручено провести работу по разработке Схем и программ перспективного развития электроэнергетики на пятилетний период 2019-2023 гг.

В целом предполагается, что комплекс мер обозначенных в Дорожной карте и работа филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго", позволят значительно снизить потери электроэнергии в сетях и повысят эффективность деятельности электросетевой компании.