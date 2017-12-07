МРСК Юга подключила к электросети жилой дом для детей-сирот в ст. Боковской Ростовской области

Ростовский филиал ПАО "МРСК Юга" подключил к электросети жилой дом для детей-сирот в ст. Боковской Ростовской области. 16-ти квартирный дом предоставлен государством для расселения детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Электросетевая компания обеспечила 150 кВт мощности по 3 категории надежности. Для технологического подключения объекта потребовалось установить трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и построить воздушные линии 10 кВ и 0,4 кВ.

Такие социально-значимые объекты находятся в зоне особого внимания компании.