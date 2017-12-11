На Общественном совете при Минпромторге России подвели итоги уходящего года

6 декабря 2017 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, участники которого подвели итоги работы Фонда развития промышленности и Центра управления проектами в промышленности в 2016-2017 гг., а также обсудили вопросы организации проектной деятельности Минпромторга России.

Особое внимание было уделено вопросу создания и функционирования Государственной информационной системы промышленности. В частности член Общественного совета Мария Глухова в своем выступлении отметила возможности и риски действующей системы для бизнеса, а также необходимость модернизации ГИСП.

Кроме того, на заседании были рассмотрены и приняты к сведению проекты ведомственного плана по реализации мероприятий в области открытых данных и плана-графика раскрытия приоритетных социально значимых наборов данных Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на 2017-2018 годы.

По предложению председателя Общественного совета Антона Данилова-Данильяна на заседании были выбраны ответственный за взаимодействие с Общественной Палатой Российской Федерации – член бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Иосиф Дискин и ответственный за взаимодействие со СМИ – председатель правления Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.