На строящемся энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался "пролив" технологических систем реакторного отделения на открытый реактор

10 декабря 2017 г. на строящемся энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (диспетчерское название - энергоблок №7 НВАЭС) с опережением графика на 5 дней началась операция "пролива" технологических систем реакторного отделения на открытый реактор.

Эта технологическая операция является одним из ключевых событий, знаменующих собой окончание основных тепло-монтажных работ в реакторном отделении и начало подготовки к этапу гидравлических испытаний и циркуляционной промывке 1-го контура.

В ходе "пролива" проводится послемонтажная очищающая промывка трубопроводов технологических систем со смывом воды в открытый корпус реактора. Для этой цели было приготовлено около 50 кубометров химически обессоленной воды. В общей сложности в "проливе" задействовано 29 технологических систем, связанных с первым контуром. Общий вес трубопроводов составляет 1095 тонн.

"Операция началась раньше запланированного графика, и это напрямую связано с тем, что на днях началась загрузка ядерного топлива на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС-2 и на энергоблоке №4 Ростовской АЭС. Концерн "Росэнергоатом" достигает таких результатов благодаря консолидации усилий и взаимовыручки. Идёт процесс утверждения лидерских позиций российской атомной отрасли у нас в стране и за рубежом", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Полностью завершить "пролив" систем реакторного отделения на открытый реактор планируется в первом квартале 2018 года.

По словам заместителя главного инженера НВАЭС по эксплуатации 4-ой очереди Игоря Гусева, следующий подэтап – холодно-горячую обкатку оборудования энергоблока №2 НВАЭС-2 планируется провести во второй половине 2018 года. "К концу будущего года мы надеемся получить лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №2 и приступить к этапу физического пуска энергоблока", - сообщил он.

Ввод энергоблока в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. После пусконаладочных работ идет физический и энергетический пуск, далее - опытно-промышленная эксплуатация. Отсчет жизни блока начинается с завоза топлива в центральный зал и установки первой кассеты в реактор.