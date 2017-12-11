Нижновэнерго обеспечил электроснабжение котельной в Ветлужском районе

Встречай весну с нами
12 декабря 2017, 12:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Специалисты производственного отделения "Уренские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" осуществили технологическое присоединение к электросети котельной в г. Ветлуга Нижегородской области.
Объект теплоснабжения будет обеспечиваться электроэнергией от подстанции 110/35/10 кВ "Ветлуга". Ему предоставлена максимальная мощность 30 кВт.
Осознавая значимость своевременного подключения к электрической сети социально значимых и стратегически важных объектов, в холодное время года Нижновэнерго уделяет повышенное внимание качественному и бесперебойному электроснабжению тепловых установок, поскольку от них зависят комфорт граждан, нормальная работа учреждений и предприятий региона.