Подстанция для Муравленко: "Тюменьэнерго" завершает ещё один инвестпроект в ЯНАО

Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети завершает реконструкцию подстанции 110/6 кВ "Ханупа", которая является ключевым объектом в энергоснабжении города Муравленко (ЯНАО).

Подстанция построена в 1986 году, поводом для реконструкции стал износ оборудования. До начала основных работ в 2017 году на объекте уже были установлены ограничители перенапряжения вместо разрядников и обновлены системы телемеханики. В этом году проведена модернизация силовых трансформаторов с заменой вводов, приводов РПН, газового и струйного реле, установлены устройства РЗА на микропроцессорной основе, дугогасящие реакторы с фильтрами тока и системой автоматического управления. Стоит отметить, что цифровая автоматика значительно расширяет возможности реакторов, обеспечивая не только измерение ёмкости сети и регулировку индуктивности, но и сбор статистики замыканий и диагностику неисправностей.

"Мы переходим на автоматизированное управление, меняя устаревшее оборудование на современное. "Тюменьэнерго" поддерживает концепцию цифровой энергетики, и наша задача превращать её в реальность", – комментирует директор Ноябрьских электрических сетей Степан Бован.

На площадке подстанции смонтированы новые кабельные каналы, проложены силовые и контрольные кабеля. Проведена реконструкция освещения с использованием энергосберегающих технологий, построена дорога с твёрдым покрытием. Инвестиции в проект составили более пятидесяти шести миллионов рублей.

Подстанция "Ханупа" – завершающий объект филиала в 2017 году. Ранее в Ноябрьских электрических сетях были реконструированы подстанции 110 кВ "Карьер" и "НПС Холмогорская", задействованные в энергоснабжении объектов добычи и транспортировки нефти.