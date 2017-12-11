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Пресс-релизы

"Ростелеком" подключил села Вал и Тунгор к высокоскоростному интернету

Ростелеком подключил села Вал и Тунгор к высокоскоростному интернету

12 декабря 2017, 12:18
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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"Ростелеком" завершил строительство оптических сетей по технологии MetroEthernet в селе Тунгор Охинского района и селе Вал Ногликского района Сахалинской области. Более 600 семей в населённых пунктах смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом со скоростью до 15 Мбит/с.

Подключение к оптическим сетям по современной технологии дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой "Интерактивное ТВ" и цифровой телефонией.

Александр Барбаш, технический директор Сахалинского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" наращивает волоконно-оптические магистрали в населенных пунктах Сахалинской области. Компания стремится обеспечить качественными услугами связи и современными сервисами, как можно большее количество людей. Очень важно, чтобы интернет становился доступным не только жителям городов, но и жителям сел и поселков".

Построенная телекоммуникационная инфраструктура связи позволит жителям населенных пунктов Вал и Тунгор подключить тариф "Два интернета" и пакет услуг "Домашний интернет" со скоростью до 15 Мбит/с. На специальном тарифном плане "Игровой", кроме высокоскоростного интернета, абоненты получают целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов "Ростелекома", 100% прокачанный экипаж, навык "Боевое братство" и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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