"Сарансккабель" готов увеличить проектную мощность металлургического производства до 15-17 тыс тонн алюминиевой катанки в год

Металлургическое производство, открытое на базе предприятия "Сарансккабель" в сентябре текущего года, успешно развивается. Проектная мощность по алюминиевой катанке в настоящее время вплотную приближается к 1000 тонн в месяц.

На следующий год запланирована новая высота – изготовить 5000 тонн медной катанки и пятнадцать – семнадцать тысяч тонн алюминиевой.

Что касается завода в целом, то он за год нарастил объемы производства почти на двадцать процентов, сработав предположительно с прибылью, исчисляемой 400 миллионами рублей.

В перспективе предприятие намерено расширять производственную номенклатуру. Как стало известно, сейчас завод готовится к запуску проекта по производству кабелей с резиновой изоляцией с полмиллиардным в рублевом эквиваленте объёмом инвестиций. Его реализация даст "Сарансккабелю" возможность занять место в тройке крупнейших кабельных заводов РФ.

Следует отметить, что в модернизацию производства за три года вложено почти два миллиарда рублей.

Источник: ИА "SM News"