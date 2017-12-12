Сделка ФСК ЕЭС по размещению облигаций признана лучшей на рынке в 2017 году

ПАО "ФСК ЕЭС" стало лауреатом ежегодной премии Cbonds Awards в номинации "Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций" в качестве эмитента выпуска серии БО-03. Данный выпуск был размещен на рекордных для рыночных размещений условиях в посткризисный период.

Облигации серии БО-03 были размещены на Московской бирже в октябре 2017 года. Объем выпуска составил 9 млрд. рублей, ставки купонов установлены на уровне 7,75% годовых на 5 лет. Спрос на бумаги превысил предложение в 2,5 раза.

На момент размещения условия выпуска стали наиболее выгодными для компании с 2010 года, ставка купона оказалась самой низкой среди рыночных размещений российских корпоративных эмитентов в современный посткризисный период (с начала 2014 года). Организаторами выступили Сбербанк КИБ, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

По состоянию на 11 декабря 2017 года бумаги торгуются по котировкам выше номинала.

Собственный рекорд был побит ФСК ЕЭС уже в декабре 2017 года в рамках выпуска следующей серии облигаций БО-04.

Cbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка. Победителей в ходе открытого голосования определяют сами участники рынка. Голосование проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков. Кроме командных номинаций, предусмотрена и персональные награды – лучшим аналитикам по fixed income.