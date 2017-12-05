Смоленскэнерго ведет борьбу с незаконным потреблением электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" за 10 месяцев 2017 года провели ряд мероприятий по предотвращению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В их числе проведение целевых рейдов, в ходе которых осуществляется проверка приборов учета, установленных у юридических и приравненных к ним лиц. В ходе проверок специалистами были выявлены факты хищения электроэнергии у 613 физических и 74 юридических лиц. Это составило более чем 7,8 млн кВт*ч или 21,7 млн рублей. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 632 случая воровства электроэнергии на сумму 50,1 млн рублей.

Самыми распространенными способами хищения на территории Смоленской области являются: подключение нагрузки до прибора учета и вмешательство в работу приборов учета с целью искажения результатов измерений. В ходе проведения рейдов энергетики составили акты о нарушениях, по которым потребители должны возместить причиненный энергокомпании ущерб. Денежные средства должны быть выплачены в установленные законом сроки, в противном случае филиал будет вынужден взыскать их принудительно в судебном порядке. К злостным нарушителям применяются более жесткие, но законные меры - отключение электроэнергии, административная или даже уголовная ответственность.

Не стоит забывать, что действия злоумышленников не только могут нанести вред их здоровью и представляют угрозу жизни, но и приводят к сбоям энергоснабжения добропорядочных потребителей, снижению качества электроэнергии, увеличению вероятности выхода из строя бытовых приборов. В результате незаконных подключений может повреждаться энергооборудование, что ведет к перерывам в электроснабжении, незапланированному ремонту и вложениям дополнительных средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевых объектов. При этом стоит помнить, что неоплаченная электроэнергия - это недофинансирование производственных программ энергетиков, от успешной реализации которых зависит надежное бесперебойное функционирование всей энергосистемы региона.

Специалисты Смоленскэнерго обращаются с просьбой к добросовестным потребителям сообщать обо всех фактах незаконных подключений по круглосуточной горячей линии ПАО "МРСК Центра" - 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный). Потребители, пользующие электроэнергией законно, должны понимать, что они платят за воровство недобросовестных потребителей. Сообщение о известных фактах нарушения закона поспособствует не только пресечению хищения электроэнергии, но и предотвратит негативные последствия.